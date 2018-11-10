وشاركت ليدي غاغا (32 عاما) اللحظات المخيفة مع جمهورها من خلال "قصص" إنستغرام، لتوثق عملية إخلاء منزلها في منطقة ماليبو.

وظهر في الفيديو الأول عدد من الأشخاص وهم يحملون بعض الأمتعة ويتوجهون نحو سيارات للابتعاد عن الموقع، مع اقتراب الحرائق وتزايد الدخان في المنطقة.

وصورت ليدي غاغا الفيديو الثاني وهي داخل سيارة تبتعد عن المكان بسرعة، فيما تتزايد حدة الدخان في السماء، معلقة على الفيديو بالقول: "أرسل صلواتي إلى الجميع اليوم".

وكان مجموعة من نجوم هوليوود قد اضطروا لإخلاء منازلهم، فيما تعرضت منازل نجوم آخرين لأضرار، مثل منزل كيم كارداشيان وزوجها مغني الراب كانيي ويست.