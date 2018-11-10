ونشرت صحيفة "نيويورك بوست" الأميركية، الفيديو الذي وثق الحادثة التي وقعت الأربعاء الماضي، والذي كشف عنه دالاس كناب في حسابه على إنستغرام، حيث ظهر مسلح يدعى إيان ديفيد لونغ، وهو يطلق النار بشكل عشوائي على مرتادي الحانة، مما أدى إلى مقتل 12 شخصا.

وكتب دالاس معلقا: "نظرت إليه في عينيه بينما كان يقتل أصدقائي"، مضيفا أن "الشخص الذي تراه هو القاتل، وإطلاق النار يتم على الجرحى على الأرض".

ويمكن سماع صوت تحطيم الزجاج وإطلاق النار في الفيديو، حيث اقتحم لونغ (28 عاما) الحانة في حوالي الساعة 11:20 مساء، وأطلق النار على المحتشدين داخلها، قبل أن يقتل نفسه.