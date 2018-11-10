وتمثل أمنية هلال مصر في المسابقة العالمية، بعد أن اجتازت بنجاح كافة شروط المسابقة ومن أبرزها وأصعبها اجتياز اختبارات المعلومات العامة والعديد من الاشتراطات الأخرى مثل الطول والوزن والإجادة التامة للغة الإنجليزية والقيام بالعديد من الأعمال الخيرية والاجتماعية المتميزة.

وتقام مسابقة ملكة جمال العالم 2018 في جزيرة "سانيا" الصينية في ديسمبر القادم، ويشارك فيها فتيات من 120 دولة للتنافس على لقب اللقب العالمي.

وتعد "ملكة جمال العالم" هي المسابقة هي الدولية الوحيدة للجمال التي فازت بها مصر عام 1954 عن طريق فتاة مصرية من أصل يوناني.