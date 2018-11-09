وقال الرئيس التنفيذي لشركة ديزني، بوب إيجر، إن أفلاما جديدة ستنضم إلى سلسلة "حرب النجوم"، وستعرض على خدمة البث عبر الإنترنت، التي تعتزم ديزني تدشينها.

وأضاف إيجر، أن أحداث أفلام الحركة ستكون سابقة لأحداث فيلم (روجوان) الذي أنتج عام 2016، وستكون من بطولة دييغو لونا، علما أن الشركة ستبدأ في إنتاج الأفلام في 2019.

وذكر إيجر أن ديزني تطور سلسلة جديدة بناء على شخصية الشرير لوكي من عالم قصص مارفل المصورة، وستكون من بطولة الممثل البريطاني توم هيدلستون.

وقالت ديزني العام الماضي، إنها تعتزم تدشين خدمة بث على الإنترنت خاصة بها في عام 2019، وستسحب أفلامها التي تعرض للمرة الأولى على نتفليكس، لتقدمها على خدمتها الخاصة.