وتم بيع الكرسي المزود بمحرك الذي استخدمه هوكينغ بعدما أصيب بالشلل بسبب مرض العصبون الحركي، في المزاد الإلكتروني لدار كريستيز برقم قياسي، بعد أن كان متوقعا بيعه بمبلغ يتراوح بين 10 آلاف و15 ألف جنيه إسترليني.

ومن المقرر توجيه مبلغ بيع الكرسي لصالح مؤسسة ستيفن هوكينغ وجمعية الأمراض العصبية الحركية.

وبيعت نسخة من رسالة الدكتوراه الخاصة بهوكينغ، والتي أعدها عام 1965 حول أصل الكون مقابل 584750 جنيها إسترلينيا، بزيادة قدرها 3 مرات عن تقديرات ما قبل البيع، في المزاد الذي انتهى الخميس.

وتوفي هوكينغ في مارس الماضي عن 76 عاما بعدما قال الأطباء إنه لن يعيش إلا لسنوات معدودات بعد تشخيص إصابته بمرض العصبون الحركي عندما كان عمره 22 عاما.