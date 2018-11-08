وسجل كيو جيان يو (13 عاما)، وهو من شيامين جنوبي الصين، زمنا بلغ دقيقة و36 ثانية و39 جزءا من الثانية في حل المكعبات الثلاثة يوم 13 أكتوبر.

وذكرت غينيس أنه ليس هناك رقم سابق لمثل هذه المحاولة، وبناء عليه فإن كيو يمكن اعتباره الأول وصاحب أسرع محاولة في هذا الأمر تشهدها لجنة تحكيم للموسوعة العالمية.

وكيو يلهو بمكعبات الروبيك الملونة ثلاثية الأبعاد منذ كان عمره 6 أعوام، كما أنه ليس غريبا على الأرقام القياسية في حلها.

ومن بين الأرقام التي يحوزها كيو أسرع رقم قياسي مسجل في موسوعة غينيس لحل 3 من مكعبات الروبيك وهو يركض (5 دقائق و6.61 ثانية) وأسرع زمن في حل مكعب روبيك من أوله لآخره (15.84 ثانية)، إضافة للرقم الذي أنجزه في 13 أكتوبر.