وفي الفيديو، ظهرت واحدة منهن وهي تقول "سيتم اعتقالك إذا وضعت لحم الخنزير على المدخل" وفي الأثناء كانتا تقتربان من مدخل مسجد المدينة في أولدهام بإنجلترا.

ثم قالت الثانية ساخرة "سيتم اعتقالنا بالتأكيد".

وفي الأثناء خرج أحد المصلين وواجههما، فاعتذرت إحداهما، قبل أن تلوذان بالفرار في الاتجاه الآخر للمسجد.

وبدا واضحا من التسجيل أنهما ثملتان بعد تعاطي الكحول، قبل أن تترك إحداهما، وكانت ترتدي سترة مموهة، قطعة لحم الخنزير على الباب الخلفي للمسجد.

وقالت شرطة مانشستر الكبرى إنها تحقق في الحادثة التي وقعت في شهر سبتمبر الماضي، وفقا لما ذكرته صحيفة الميرور البريطانية.

وقالت الناطقة باسم الشرطة إنه تم التعامل مع الحادثة عند حدوثها، وأن الشرطة تدرك أن لقطات فيديو للحادثة نفسها انتشرت الاثنين الماضي.

وعبر رجال الدين المسؤولين عن المسجد عن "صدمتهم" جراء الحادث، وعززوا الأمن وأنشأوا سياجا حوله لمنع دخول المتطفلين.

وقال أمين عام مسجد المدينة في أولدهام دارا ميا "إن الأمر مثير للصدمة حقا.. نحن بحاجة إلى احترام أماكن العبادة.. فالأمر بالتأكيد ليس ما يمكن توقعه"، مضيفا أنه تم إبلاغ الشرطة بالحادثة وأنها كانت متعاونة.

وأوضح دارا أنه رجال الدين المسلمين طالبوا أبناء الطائفة بعدم اتخاذ أي إجراء بأنفسهم.

وأشار إلى أنه تمت إقامة سياج حول المسجد ووضع كاميرات مراقبة، كما طالب بزيادة الوعي بين أفراد المجتمع ليس فيما يخص مسجد أولدهام فحسب بل بكافة أماكن العبادة.