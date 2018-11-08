ووجد روبرت مورتون (55 عاما) طائرة مغمورة تحت المياه، في بحر قرب مدينة إدنبره باسكتلندا، عندما كان ينظر في موقع "غوغل إيرث" الاثنين.

وقال مورتون: "إنه أمر غريب ومدهش جدا. لم أر في حياتي طائرة على موقع غوغل إيرث، لذلك من الغريب رؤية طائرة تحت الماء".

وقال الموقع إن صورة الطائرة "الغريبة" يمكن العثور عليها على بعد تسعة أميال من مطار إدنبره ، قبالة الساحل الاسكتلندي بالقرب من منطقة بورتوبيلو.

ويقول مورتون إنه لم يسمع قط عن حادث تحطم طائرة في تلك المنطقة - ويتوقع بأن هناك حلا تقنيا للغز.

ووصف مورتون حالة وجود الطائرة بـ"شذوذ غوغل"، حيث قال: "أعلم أن صورة الطائرة ليست فعلا في الماء، قد تكون طائرة صورتها الأقمار الصناعية في الغيوم، وعكست صورتها في المياه".