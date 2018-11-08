ولم تشاهد الممثلة العالمية إيزابيلا، 25 عاما وكونور 23 عاما، خلال سنوات الخلاف مع كروز.

ونقلت صحيفة "ذي ميرور البريطانية" عن كيدمان قولها "إنهم بالغون. إنهم قادرون على اتخاذ قراراتهم بأنفسهم."

وقالت كيدمان: "لقد اتخذوا خيارات ليعتنقوا ديانة السيانتولوجيا، ومن واجبي أن أحب ذلك. وأنا مثال على ذلك التسامح وهذا ما أعتقد، بغض النظر عما يفعله طفلك، فإن يحب على الطفل أن يعرف أن الحب متاح وأنا متاحة أيضا".

وأكدت كيدمان أن علاقتها مع أبنائها الكبار علاقة "خاصة جدا".

وكانت كيدمان قد تزوجت من توم كروز عام 1990، بعد أن تشاركا بطولة فيلم Days Of Thunder. وكشفت بعد فترة من الزواج "تزوجت حين كنت صغيرة للغاية، لكن الأمر لم يكن بمثابة قوة بالنسبة لي، وإنما وفر لي حماية".

وانفصل الزوجان عام 2001.

وتزوجت بعد ذلك من المغني كيث أوربان عام 2006، وأنجبا طفلتين هما: صنداي (10 سنوات)، وفيث وتبلغ من العمر (7سنوات).