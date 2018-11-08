وقالت تومسون "أحب الأمير ويليام، عرفته منذ كان صغيرا، ضحكنا لبعضنا البعض بشكل متحفظ.. قلت له.. هل يمكنني أن أقبلك؟ وقال لي ، لا تفعلي!".

وفازت تومسون بوسام "ديمهود" اليوم الأربعاء تقديرا لتاريخها الفني الرائع، في حدث زاده خصوصية تقديم الامير ويليام- صديق طومسون القديم- الوسام بنفسه.

تم اختيار تومسون لنيل الوسام النسائي المقابل لوسام الفروسية في قائمة شرف عيد ميلاد الملكة في يونيو/ حزيران.

تعتزم تومسون استغلال حفل التكريم لتسليط الضوء على جائحة الأطفال الفقراء الذين لا يحصلون على طعام ملائم خلال العطلات الدراسية.