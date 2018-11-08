وضم العرض دبابات سار، وإلى جانبها جنود يرتدون زيا عسكريا يعود للأربعينيات من القرن الماضي ويلوحون بالأعلام في تكرار لمشهد العرض التاريخي.

وكان العرض، الذي أقيم في عام 1941 في العاصمة السوفيتية المحاصرة آنذاك، استغرق 15 دقيقة بمناسبة مرور 24 عاما على ثورة أكتوبر عام 1917.

وسعى العرض في ذلك الحين لاستعراض صلابة الجيش الروسي، إذ سارت القوات في ساحة أمام الكرملين ثم توجهت من هناك مباشرة إلى جبهة القتال، حيث لقي كثيرون حتفهم في معركة موسكو.

ولا تزال روسيا تحافظ على تقليد تنظيم عرض عسكري في السابع من نوفمبر، من أجل ذكرى المحاربين القدامى الذين خاضوا الحرب قبل 77 عاما.