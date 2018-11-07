وقالت الفنانة المصرية مي عبدالله على صفحتها الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "أنا فرحانة جدا. لاعبنا الدولي وبطلنا الكابتن محمد صلاح شخصيا اتصل بي الآن، وشجعني جدًا، وقالي إنتي فنانة شاطرة، وأنا دخلت صفحتك وشفت شغلك كله وعجبني جدا".

وأضافت: "محمد صلاح طلب منها إعداد تمثال جديد للاحتفاظ به في منزله، وطلب مني عدم الالتفات للتعليقات السلبية، وإني هبقى فنانة كبيرة جدا وعالمية".

وتعرض تمثال محمد صلاح، الذي صنعته الفنانة التشكيلية، المعروفة باسم "نحاتة المنيا"، لموجة انتقادات وسخرية من قبل بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

ونسبت تغريدة لمحمد صلاح وهو يعلق على التمثال، إلا أنها كانت غير حقيقية ولم ينشر "الملك" أي شيء على حسابه نهائيا بهذا الشأن.