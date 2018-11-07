وأصبح الممثل البريطاني الرجل رقم 33 الذي يحقق اللقب، كما ظهر على غلاف المجلة مع عبارة "الرجل الأكثر جاذبية على قيد الحياة" بالخط العريض.

وأصبح البريطاني ذو الأصول الأفريقية ثالث رجل من البشرة الداكنة يفوز باللقب، بعد الممثل الأميركي دينزل واشنطن في 1996، والمصارع والممثل الأميركي دوين جونسون "ذا روك" في 2016.

وكان آخر بريطاني حاز على اللقب لاعب كرة القدم الإنجليزي ديفيد بيكهام في 2015.

ووفقا لموقع "يو أس أيه توداي" تفاجأ ألبا عندما علم باختيار المجلة، وقال مازحا: "ذهبت لرؤية نفسي في المرآة.. وقلت لنفسي: نعم أنت فعلا جذاب اليوم.. هو شعور جميل ومفاجأة لطيفة، بالتأكيد تعزز الثقة بالنفس".

ويبلغ ألبا 46 عاما، وكثرت الأنباء التي تربطه بدور جيمس بوند الجديد، في سلسلة الأفلام الإنجليزية الشهيرة.