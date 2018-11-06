ونقلت امرأة واحدة للمستشفى جراء الحادث. وكانت المرأة وزبائن آخرون يتسوقون داخل المتجر، عندما فوجئوا بالشاحنة وهي تخترق الجدار وتسقط الرفوف والبضائع.

وقالت الشرطة المحلية، إن الحادث وقع عندما انحرف السائق عن الطريق بسبب عطل في المكابح.

وأظهرت اللقطة الأولى، الشاحنة وهي تقتحم المتجر من الخارج، فيما أظهرت لقطات تالية، صور فيديو داخلية للمصنع، لما يبدو أنهم عمال في المتجر، كانوا يقومون بعملهم أثناء الحادث.



وفيما حدت البضائع التي اصطدمت بها الشاحنة من سرعتها، تقافزت رفوف البضائع وتطايرت بالعمال والمسوقين الذين نجوا بأعجوبة.