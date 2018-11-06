وأوضحت وزارة الآثار المصرية أن القطع الأثرية المكتشفة تعد الاكتشاف الأحدث في حي المطرية، شرق القاهرة.

ويرجع عمر بعض القطع إلى الأسرتين الثانية عشر والعشرين والفترة الانتقالية الثالثة، بينما كان البعض الآخر أحدث.

وقال عالم المصريات رئيس البعثة التي اكتشفت القطع، ديتريش راو، إن أحد النقوش يشير إلى الإله البارز أتون.

وأتون عادة ما ذكر في النقوش، باعتباره مسؤولا عن فيضان نهر النيل في العصر المتأخر من 664 إلى 332 قبل الميلاد.

وقالت الوزارة إن البعثة المصرية الألمانية المشتركة بمعبد الشمس في منطقة آثار المطرية، هي من اكتشفت القطع.