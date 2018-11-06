فقد تسربت صور حديثة من دورات المياه الجديدة في ملعب سنتياغو برنابيو، تظهر شاشات صغيرة مثبتة على الأماكن المخصصة للتبول، تنقل ما يحدث على أرض الملعب.

وبذلك يضمن النادي الملكي أن لا يضيّع من اضطر إلى قضاء حاجته خلال وقت المباراة، أيا من الأحداث الهامة فيها.

وليس ريال مدريد هو الفريق الأول الذي طبّق فكرة الشاشات في دورات المياه، فقد سبقه إليها منافسه في الدوري الإسباني ليغانيس بملعب بوتاركي البلدي.

ويعمل ريال مدريد حاليا على إعادة تصميم ملعب سنتياغو برنابيو ليتسع لأكثر من 81 ألف متفرج بميزانية 650 مليون دولار، ويشمل ذلك تغيير تصميم السقف وإضافة شاشات عملاقة على محيط الملعب.

ويمر الفريق الملكي حاليا بفترة عصيبة في الدوري الإسباني، إذ يحتل المركز السادس متخلفا بسبعة نقاط عن برشلونة المتصدر برصيد 24 نقطة.

وأقالت إدارة الفريق المدرب جولن لوبيتيغي بعد خسارة "الملكي" أمام برشلونة بنتيجة 1- 5 في الكلاسيكو، وعينت مكانه بشكل مؤقت الأرجنتيني سنتياغو سولاري الذي حقق الفوز في أول مباراتين له مع الفريق ضد مليلية في كأس الملك (4-0) وضد رايو فايكانو في الدوري (2-0).