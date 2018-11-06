وبعد أن انتشر مقطع الفيديو لمدراء في شركة "لتحسين المنازل" في مقاطعة قويتشو الصينية، وهم يعاقبون موظفيهم، أطلقت الشرطة تحقيقا في الواقعة وألقت القبض على 3 منهم، حبست 2 منهم 10 أيام، والثالث لـ5 أيام على ذمة التحقيقات.

ومن أنواع العقاب الغريبة والمهينة التي اتبعتها الشركة، هي قيام المدراء بجلد الموظفين بواسطة أحزمة، أمام زملائهم في العمل، وإرغامهم على تناول 3 صراصير عن كل عملية مبيعات فاشلة، وشرب سائل أصفر اللون بينما يسدون أنوفهم، وهو ما قالت عنه مواقع صينية بأنه بول.

كما قامت الشركة بإرغام الموظفين على الركوع وتناول "الماستردة" وحلق رؤوسهم، وفق ما ذكر موقع "ديلي ميل" البريطاني.

وأثار مقطع الفيديو موجة غضب واسعة بعد أن نال ما لا يقل عن 30 مليون مشاهدة، إذ هاجم مستخدمو الإنترنت الشركة ومدراءها وقدموا دعمهم للموظفين، فيما عبر آخرون عن غضبهم من الموظفين أنفسهم لعدم استقالتهم من مثل هذه الشركة.

وفي هذا الشأن، أوضح أحد الموظفين الذين تمت معاقبتهم، لموقع "Pear Video"، أن الشركة ما زالت لم تدفع للموظفين راتب شهرين، لافتا إلى أن الموظفين الذين استقالوا تم اقتطاع مبالغ من أجورهم.