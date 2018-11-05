وطار لاعبو "الريدز" إلى العاصمة الصربية، الاثنين، حيث يحلون ضيوفا على ريد ستار بلغراد في الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وكعادتهما، أضفى الثنائي صلاح ولوفرين حالة من المرح على الطائرة، عندما قال الثاني للأول: "بطيء كعادتك"، بينما كان صلاح يستعد للجلوس على مقعده.

وأضاف لوفرين: "انظروا كم هو بطيء؟ لا ليس باردا، بل بطيء. إنه يستغرق وقتا طويلا. انظر هناك طابور في الانتظار. بطيء كعادتك".

وقابل صلاح مزاح زميله المفضل في ليفربول بالابتسامات.

وتعافى لوفرين من الإصابة التي لحقت به مؤخرا، مما جعل المدير الفني يورغن كلوب يدفع به لقائمة الفريق التي اتجهت إلى بلغراد.

ويشتهر الثنائي صلاح ولوفرين بلقطاتهما المصورة المضحكة، حيث إنهما صديقان حميمان على المستوى الشخصي بخلاف زمالتهما في الملعب.

وقبل أيام تحدث النجم المصري عن علاقته بلوفرين، التي بدأت مع وصوله إلى "أنفيلد" في صيف العام الماضي.

وقال صلاح: "هو ينشر النكات عني عبر مواقع التواصل الاجتماعي لكنني أحبها. أقول له دائما إنني سبب شهرته في مصر حينما ينشر صورة له معي. هو شخص عظيم".