وقطع روس إدغلي (33 عاما) مسافة تبلغ حوالي 3 آلاف كيلو متر خلال 157 يوميا قضاها بالكامل في عرض البحر، قبل أن تطأ قدمه اليابسة، الأحد، وهو يعاني إعياء شديدا، وفق ما ذكرت صحيفة "غارديان" البريطانية، الاثنين.

وانطلق إدغلي في رحلته من ميناء مارغيت في الأول من يونيو الماضي، وقال إنه واجه صعوبات عدة خلال السباحة، منها لدغات قناديل البحر والأمواج العاتية وسفن الشحن الضخمة.

واشتكى إدغلي، الذي نمت لحيته وشعر رأسه بشكل كثيف خلال رحلته، من تشقق لسانه بسبب مياه البحر المالحة، كما أبلغ عن ظهور بعض التقرحات في رقبته.

ودخل إدغلي موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية أكثر من مرة، من خلال تسلق حبل إيفرست، وكذلك جر سيارة شحن خلال سباق ماراثون.