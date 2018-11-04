فقد أظهرت تسجيل مصور جانبا من مدينة ميسان جنوب غربي المملكة، السبت، وقد كساها اللون الأبيض بسبب الثلوج الكثيفة التي تساقطت على المدينة لساعات عدة.

وسقطت أمطار غزيرة على مدينة تمير، الواقعة على بعد 140 كم غربي العاصمة الرياض، أدت إلى سريان مياه قوية في الأودية، وثقتها عدسات بعض السكان، السبت، وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي.

وكانت منطقة عسير، جنوب غربي السعودية، عاشت أجواء طقس باردة خلال الأيام القليلة الماضية تزامنت مع هطول أمطار غزيرة على أجزاء منها، رصدتها كاميرات السكان هناك.

وفي 28 أكتوبر الماضي، شهدت مدينة الدمام شرقي المملكة أمطارا رعدية غزيرة مصحوبة بصواعق، حيث دعت مديرية الدفاع المدني السكان إلى أخذ الحيطة والحذر.