وتعتمد فكرة النصب على إقامة صرح يضم رمزا للإنسانية بحيث يكون كل رمز معبرا عن منظور دول العالم، ليكون المنتج النهائي معبرا عن المناظير المختلفة لمفهوم الإنسانية.



وقد اختارت مصممة النصب شيماء أبو الخير "القلب " باعتباره يرمز للإنسانية، مع توحيد مقاييس القطع الفنية لتأكيد تساوي الحقوق الإنسانية، في كل مكان مهما اختلفت الأديان والثقافات.

وقد شارك في نحت النصب التذكاري الذي جرى وضعه في منطقة وادي الخروم بمدينة شرم الشيخ 72 نحاتا يمثلون اثنين وسبعين دولة، حضر منهم إلى مصر 68 نحاتا، في حين أرسل نحاتو كل من الدنمارك وفلسطين ودولة الإمارات العربية المتحدة والفلبين منحوتاتهم إلى مصر.

وحرى اختيار موقع إقامة النصب التذكاري في نقطة يحتضنها الجبل، وتطل على المدينة من نقطة مرتفعة تجعلها الأقرب للسماء، إيذانًا بنشر رسالة إحياء الإنسانية للعالم كله، فيما تم وضع النصب في شكل دائري، لتوزيع القلوب داخل النصب التذكاري، لتأكيد فكرة الوحدة والتعادل، مع وضع القلب المصري في المنتصف تأكيدا لدور مصر المركزي في نشر رسالة الإنسانية.

وتأكيدا لفكرة الإشعاع والانتشار، جرى تزويد الأعمدة الحاملة للقطع الفنية بوحدات إضاءة، وجعل الأعمدة بيضاء اللون، ترسيخا لفكرة النقاء ،وتأكيدا للمشهد الجنائزي الذي نتج عن أحداث العنف حول العالم .



وكشف منظمو منتدى شباب العالم عن مراحل نحت النصب التذكاري، حيث أعد فريق العمل قوائم النحاتين العالميين ليمثل كل نحات دولته ومنظوره الخاص في تجسيد مفهوم الإنسانية، وبدأت مرحلة التواصل مع النحاتين من قبل فرق المتابعة ومراجعة الترشيحات من قبل المختصين، ومن ثم جرى اختيار النحاتين للمشاركة في المنتدى، وذلك بعد مراجعة أعمالهم الفنية السابقة وسيرهم الذاتية.



وبعدها جرى تقسيم الفنانين إلى فريقين، إذ قام الفريق الأول بنحت الأعمال الفنية في "سمبوزيوم شرم الشيخ" خلال الفترة من 15-31 أكتوبر 2018، وفي الموقع المحدد من قبل اللجنة المنظمة في وادي الخروم، أما الفريق الثاني فشارك بالقطع الفنية عن طريق إرسالها بعد نحتها في بلده.



وقالت مصممة النصب المهندسة شيماء أبو الخير لسكاي نيوز عربية إن النصب يهدف لتقديس الإنسان في كل زمان ومكان، فلا يوجد مكان تتجلى فيه الإنسانية بكل معانيها مثل مصر.



وأوضحت أن طريق النور داخل النصب التذكاري، هو الطريق الذي فقد فيه العالم أرواحًا من نور، حاضرة اليوم ممثلة في مسلات النور، مفيدة أنه عمل إنساني تهديه مصر التي اختارت أن يكون طريقها إلى المجد هو طريق النور، إلى العالم كله.