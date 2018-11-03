وتفاجأ جستن ليفين (29 عاما) عندما هبطت طيارته إلى مدينة لوتون الإنجليزية ليجد أن طاقم المطار لم يوفر له كرسيا متحركا أوتوماتيكيا للتنقل، وعرضوا عليه كرسي متحرك من النوع العادي.

ورفض ليفين الكرسي المتحرك الذي وفره له المطار، قائلا: "لقد عملت جاهدا لسنوات كي أحافظ على استقلالي.. ركوبي الكرسي المتحرك الذي وفره المطار يشعرني بالإهانة والانحطاط".

وأصر العاملون بالمطار على ركوب ليفين للكرسي المتحرك، كما أرادوا ربطه بالكرسي، وهو أمر رفضه ليفين.

وقرر بعدها ليفين الزحف على أرض المطار باستخدام يديه، حتى وصل لمخرج المطار، مما أثار استغراب المسافرين.

وقال ليفين إن كل المطارات التي زارها في حياته كانت مزودة بالأجهزة المناسبة لحالته الخاصة، حتى وإن كانت "مطارات صغيرة".

وقرر ليفين مقاضاة مطار لوتون بسبب عدم توفيرهم الأجهزة اللازمة التي تتيح للمسافرين ذوي الاحتياجات الخاصة "السفر باستقلالية".