وأفادت مصادر عدة بوفاة رجل الأعمال المتخصص بالعقارات، الأميركي ذو الأصول الإيطالية، ماريو سيغيل، عن عمر يناهز 84 عاما.

واستلهمت شركة "نينتيندو" اسم ماريو من رجل الأعمال الأميركي، بعد أن أجر للشركة مخزنا في الثمانينات.

وقال سيغيل في مقابلات سابقة، أن مطور شركة نينتيندو في الثمانينات، مينورو أراكاوا، قد أخبره أنه اختار اسم ماريو للشخصية الرئيسية في لعبة "سوبر ماريو"، التي لاقت نجاحا كبيرا حول العالم بعدها.

وكان الاسم الأصلي للعبة سوبر ماريو "غامب مان" حتى قررت شركة ننتيندو إطلاق اسم شخص على لعبتها الشهيرة.

وعلق ماريو على ذلك في صحيفة سياتل تايمز عام 1993 ساخرا: "لا زلت أنتظر عوائد حقوق الملكية الفكرية".