وقال محافظ البنك، مارك كارني، إن هذه الشخصية، يمكن أن تأتي من أي مجال من مجالات العلوم - ولكني "أستبعد الاقتصاديين".

أما الورقة النقدية الحالية فئة 50 جنيها إسترلينيا، فتضم الرائدين في المحركات البخارية ماثيو بولتون وجيمس وات.

تعد الفئة النقدية الأعلى في بريطانيا، أحدث ورقة نقدية يتم إعادة تصميمها وتحويلها من ورق إلى مادة البوليمر الأكثر أمناً وديمومة.

وأمام البريطانيين أسماء كثيرة يمكنهم الاختيار من بينها. من عالم الفيزياء ستيفن هوكينغ، الذي توفي في شهر مارس، إلى دوروثي هودجكين، التي فازت بجائزة نوبل في الكيمياء عام 1964.

ويمكن تقديم الاقتراحات على الموقع الإلكتروني للبنك حتى 14 ديسمبر. وستقوم لجنة بوضع قائمة مختصرة للتوصيات، وسيكون الاختيار النهائي في العام المقبل.