ووفق ما ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن شاران ساثرلاند (40 عاما) التقطت عددا من الصور الصادمة للجنين (3 أشهر ونصف) بعد إجهاضه، وهو في طور النمو.

وبلغ طول الجنين 10 سنتمترات ووزنه 26 غراما فقط. ويمكن، من خلال الصور، رؤية وجهه الكامل ويديه وقدميه.

وتم حفظ الجنين لمدة أسبوع في الثلاجة، قبل دفنه تحت شجيرة تتواجد في البيت.

ولا يمكن، في بعض الولايات الأميركية، تصنيف الأطفال بشكل قانوني كـ"رضيع" حتى يبلغ من العمر 20 أسبوعا (5 أشهر).

وهذا يعني أن الأطباء تخلصوا من الطفل لأنهم اعتبروه "نفاية طبية"، على حد وصفهم، إلا أن عاطفة الأمومة لدى شاران رفضت ذلك التعبير ودفعتها إلى التقاط صور جنينها المتوفى.

وعلى الرغم من "الكارثة"، تقول شاران إنها "ممتنة" لأنها حصلت على فرصة لرؤية طفلها قبل توديعه.

وأوضحت الأم، المنحدرة من ولاية ميزوري، أنها لم تصدق في البداية فقدان جنينها، مضيفة "كل شيء كان على ما يرام، لمست أذنيه ولسانه وشفتيه.. لا أعرف ماذا حصل".

وحث الأطباء شاران على إجهاض طفلها، بعد أن أظهرت عملية التصوير بالموجات فوق الصوتية أن قلبه توقف عن النبض.