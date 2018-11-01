ونعت الوزارة الفنان الراحل في بيان، معتبرة أن "فقدان الزواهرة وهو في ريعان الشباب، وفي بدايات عطاءه الفني خساره للدراما الأردنية، التي تسعى من خلال الطاقات الشبابية إلى النهوض من جديد".

وقال نقيب الفنانين الأردنيين حسين الخطيب: "أنعي إليكم الزميل والصديق ماجد الزواهرة الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى مساء اليوم (الخميس)، وخالص العزاء لعائلته وعشيرة الزواهرة والزملاء، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته"، حسبما ذكر موقع "الغد الأردني".

وتميز الفنان الراحل بأدواره في المسلسلات البدوية، شأنه شأن والده الفنان الراحل محمد الزواهرة الذي قدمه للوسط الفني من خلال عدد من الأعمال الفنية والدرامية المشتركة.

وعرف الزواهرة من خلال عدد من الأعمال الفنية المحلية التي شارك بها، مثل "صقور لا تلهث" و"كن صديقي" و"نهيل"، إضافة إلى مسلسل "الطوفان"، الذي عرض على عدد من المحطات الفضائية العربية.