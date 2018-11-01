وظهر الأمير محمد بن سلمان وهو يضع ذراعه على كتف الجندي، فيما يسأله الأخير: "كيف حالك؟".

ورد ولي العهد السعودي على الجندي وهو يبتسم، قائلا: "على ما تحب، الله يسلمك"، ليستأنف الجندي حديثه قائلا: "بالتوفيق إن شاء الله".

من جانبه، رد الأمير: "الله يسلمك. الله يخليك".

ولاقى مقطع الفيديو رواجا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، وأعرب مستخدمون إعجابهم بتواضع ولي العهد السعودي.