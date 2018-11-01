أبوظبي - سكاي نيوز عربية التقط جندي بالحرس الملكي السعودي، مقطع فيديو جمعه بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ليظهر الاثنان في "سيلفي" يتبادلان خلاله الكلام والابتسامات.
وظهر الأمير محمد بن سلمان وهو يضع ذراعه على كتف الجندي، فيما يسأله الأخير: "كيف حالك؟".
ورد ولي العهد السعودي على الجندي وهو يبتسم، قائلا: "على ما تحب، الله يسلمك"، ليستأنف الجندي حديثه قائلا: "بالتوفيق إن شاء الله".
من جانبه، رد الأمير: "الله يسلمك. الله يخليك".
ولاقى مقطع الفيديو رواجا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، وأعرب مستخدمون إعجابهم بتواضع ولي العهد السعودي.