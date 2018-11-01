وقالت الخطوط الجوية اليابانية إن مساعد الطيار، الذي تم حجب اسمه، اعتقل يوم الأحد، بسبب انتهاك قانون الطيران البريطاني.

وافتضح أمر مساعد الطيار عندما اشتم سائق حافلة طاقم الطائرة في مطار هيثرو رائحة الكحول وأبلغ الشرطة، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية.

وذكرت شركة الطيران اليابانية أن السلطات البريطانية أبلغتها أن فحوصات التنفس واختبارات الدم على مساعد الطيار، خلصت إلى تناوله مستويات تتجاوز بكثير الحد المسموح به قانونا من الكحول.

واعترف الطيار بأنه شرب زجاجتين من النبيذ وجرة من البيرة في الليلة السابقة، حسبما ذكرت الإذاعة اليابانية.

وقالت الخطوط اليابانية إن الرحلة تأجلت لأكثر من ساعة، واستلزم تشغيلها بالطيارين الاحتياطيين.

ويأتي هذا الحادث بعد يوم من اعتذار شركة طيران يابانية كبرى أخرى، هي شركة "كل اليابان"، عن تأخرها في 5 رحلات جوية بعد اعتلال صحة الطيار بسبب تناوله الشراب بكثره في الليلة السابقة.