وأوضح بيان للوزارة، الأربعاء، أن هرم الملك خفرع، وهو واحد من الأهرامات الثلاثة الكبرى التي تزين محافظة الجيزة الملاصقة للقاهرة، سيكون جاهزا لاستقبال السائحين بداية من يوم الخميس.

قال مدير آثار هضبة الهرم أشرف محي الدين، إن أعمال الترميم اشتملت على الدرج المؤدي إلى الهرم، وتغييرات في نظام الإضاءة الداخلية، وتدعيم النقاط الضعيفة في ممرات الهرم وغرفة الدفن.

ونقلت وكالة "أسوشييتد برس" عن مصدر في الوزارة، أن الهرم الثالث، هرم الملك منكاورع، سيغلق لبدء عمليات ترميم مشابهة.

وتعود أهرامات الجيزة الشهيرة، المدرجة في قائمة اليونسكو للتراث العالمي، إلى الأسرة الرابعة خلال عصر الدولة القديمة في مصر، وتعد من بين أشهر آثار العالم.