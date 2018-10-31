وتنظم هيئة الشارقة للكتاب المعرض تحت شعار (قصة حروف)، بمشاركة 1876 دار نشر من 77 دولة، من بينها اليابان ضيف الشرف.

وقال رئيس هيئة الشارقة للكتاب، أحمد بن ركاض العامري، في الافتتاح: "في الفصل السابع والثلاثين من حكاية معرض الشارقة الدولي للكتاب حرصنا على إبراز تجربة حضارية متميزة، فحلت اليابان ضيف شرف، لتشاركنا تاريخ شعبها وإبداعاته الثقافية، وهي نموذج نرحب به ونعتز باستضافته".

وأضاف:"حرصنا على تقديم جديد الفكر والإبداع الإنساني في أروقة معرض هذا العام، عشرات الملايين من الكتب تضم أكثر من مليون وستمائة ألف عنوان، يعرضها 1876 دار نشر من جميع أنحاء العالم، وسيوقع أمامكم نحو 500 كاتب إصداراتهم الجديدة".

وتابع قائلا: "وحتى تكتمل عناصر المعرفة، سينظم المعرض هذا العام أكثر من 1800 فعالية، يقدمها نحو 470 ضيفا من مختلف دول العالم".

ومن بين ضيوف المعرض الروائية الجزائرية أحلام مستغانمي والكاتب المصري إبراهيم عيسى، والقاص الكويتي طالب الرفاعي والروائي السوري خليل صويلح والكاتبة البحرينية فوزية رشيد والروائي التونسي الحبيب السالمي، والشاعرة السودانية روضة الحاج، والقاصة المغربية لطيفة لبصير والشاعر الإماراتي عبد الله الهدية.

وكرم المعرض في الافتتاح وزير الثقافة الجزائري عز الدين ميهوبي، الذي اختير "شخصية العام الثقافية".

وقال ميهوبي في كلمة بهذه المناسبة:"إن اختياركم لي شخصية العام الثقافية 2018 كان له وقع تسونامي على نفسي، لأنني أدرك أن في فضاء الثقافة العربية من هم أولى مني، ولست بأخيرهم، ومع هذا فأحمد الله على هذه اللحظة الفارقة في حياتي".

وفي مسابقة أفضل كتاب إماراتي فازت بالجائزة في مجال الرواية ريم الكمالي عن رواية (تمثال دلما)، وفي مجال الدراسات فاز محمد سالم المزروعي عن كتاب (الانتخابات في الإمارات العربية المتحدة.. حصاد ورؤية مستقبلية)، وفي مجال الشعر الفصيح فاز الشاعر سالم أبو جمهور عن ديوان (غزوة بوذا)، وفي مجال أفضل كتاب مطبوع عن الإمارات فاز محمد عمران تريم عن كتاب (الجذور التاريخية لقيام دولة الإمارات العربية المتحدة).

وفي مسابقة الكتاب العربي بمجال الرواية، فازت بالجائزة المغربية عائشة البصري عن رواية (الحياة من دوني) الصادرة عن مكتبة الدار العربية للكتاب.

ويستمر معرض الشارقة الدولي للكتاب حتى العاشر من نوفمبر بمركز إكسبو الشارقة.