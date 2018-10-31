وقالت شركة "جيمفيلدز غروب ليمتد" في بيان، الاثنين، إن حجرا بوزن 5655 قيراطا عثر عليه في وقت سابق من هذا الشهر في منجم كاجم للزمرد في زامبيا، وأشارت إلى أنه سيعرض للبيع في مزاد بسنغافورة في نوفمبر المقبل.

ويبلغ حجم الحجر الجديد ما يقرب من ضعف حجم أكبر حجر مماثل من تلك المادة الثمينة، وقد عثر عليه قبل أكثر من قرن وتحديدا عام 1905 بالقرب من بريتوريا في جنوب أفريقيا، وأطلق عليه وقتها اسم "كولينان".

ويصعب تقدير القيمة الهائلة للحجر الذي تم العثور عليه في زامبيا بالنظر إلى وزنه، وندرته، وفق ما نشر موقع "بلومبرغ".

وقبل سنوات امتلكت الشركة زمردة أصغر، بحجم حبة أناس، تم إيداعها داخل خزينة مؤمنة بسبب عدم القدرة على حساب قيمتها.

وارتفعت أسعار الزمرد بشدة في السنوات الأخيرة، في وقت تحاول "جيمفيلدز" تعزيز سوق الأحجار الكريمة، بعدما عاش تجار التجزئة لسنوات من دون إمدادات ثابتة.

والعام الماضي استحوذت شركة استثمار في جنوب أفريقيا تدعى ""بالينغهيرست ريسورسز"، على ملكية "جيمفيلدز" التي تنتج أيضا الياقوت في موزمبيق.