وكان كلب من نوع "تيرير راسل جاك" يدعى بوشو، ويبلغ من العمر 9 سنوات، قد ساعد شرطة نابولي في ضبط أكثر من طنين من المواد غير القانونية.

ووضعت عصابة كامورا، وهي واحدة من أقدم وأكبر المنظمات الإجرامية في إيطاليا، مكافأة مالية بلغت 5 آلاف يورو لمن ينجح في قتل الكلب بوشو، حسب ما ذكر موقع "ذا تايمز".

ونال الكلب اسمه تيمنا بلقب لاعب نادي نابولي السابق، إزيكييل لافيتزي، ويعني "الممتلئ".

وكان الكلب ملكا لطبيب، لكنه قرر منحه للشرطة بعد أن أدرك أن ابنه مصاب بالحساسية تجاه شعر الكلاب.

وسبق أن نجح بوشو في ضبط كمية كبيرة من الكوكايين الذي أُخفي داخل علب للحليب المجفف.

من جانبها، حاولت كامورا قتل الكلب بطرق مختلفة، منها وضع "طُعم مسموم"، كما حاولت حماية شحنات المخدرات الخاصة بها، بوضع إناث كلاب بالقرب منها "لتشتيت" بوشو.