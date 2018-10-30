والصين هي ضيف شرف المعرض الذي تشارك فيه 47 دولة تطرح نحو 300 ألف عنوان كتاب في مختلف مجالات العلوم والفنون والآداب.

وتشارك الصين في المعرض بأكثر من 40 دار نشر من بين 1015 دار نشر عربية وأجنبية مشاركة، إضافة إلى وفد رفيع برئاسة نائب وزير الثقافة والإعلام الصيني، ليانغ يانشون يضم ستة أدباء سيشاركون في ندوات وأنشطة المعرض الممتدة حتى العاشر من نوفمبر.

شهد الافتتاح الرسمي للمعرض رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيى بحضور وزير الثقافة عز الدين ميهوبي وعدد من المسؤولين والسفراء والدبلوماسيين.

ونقلت رويترز عن أويحيى في الافتتاح قوله إن تكريم مو يان "لحظة لامعة تضاف لكلما تقرر تنظيمه هذه السنة ما بين جمهورية الصين الشعبية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، إحياء لستين سنة من مسار مشترك، مسار بدأ بدعم ثمين من الصين للجزائر المكافحة، مسار استمر بكل الإنجازات الدبلوماسية والسياسية في مجالات التعاون وأمور أخرى".

ومن بين الدول الأخرى المشاركة في المعرض مصر ولبنان وتونس والكويت والسعودية وسلطنة عمان وفرنسا وإيطاليا وبلجيكا وسويسرا وإسبانيا والسويد والنمسا والهند والكاميرون وكوبا.

ويفتح المعرض أبوابه للجمهور بدءا من صباح الثلاثاء بقصر المعارض في الجزائر العاصمة.