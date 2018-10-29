ورصد الفيديو مشاهد خلابة لمحافظة لـ"رجال ألمع"، وهي إحدى المحافظات التابعة لمنطقة عسير وتبعد حوالي 45 كيلومترا غربي مدينة أبها.

والمحافظة السعودية، محاطة بالجبال من كل صوب، إضافة إلى أنها غنية بالمواقع الأثرية والمعالم السياحية.

ويتميز مناخ رجال ألمع بشدة الحرارة صيفا والاعتدال في فصل الشتاء، بحيث يبدأ الجو بالاعتدال والدفء خلال فصل الشتاء لتبدأ انطلاقة سياحة شتوية مميزة.

ويأتي السياح من شتى بقاع الأرض لزيارتها لشدة جمالها، وأهميتها التاريخية بالنسبة للعالم، فيما تحتوي على متحف يستعرض مظاهر الحياة في تلك المنطقة منذ عصور غابرة، إضافة إلى قطع أثرية تبرع بها الناس في المنطقة.

وتتميز المنطقة بتراثها الخاص، وفلكلورها الغني، وألوانها الزاهية، التي تظهر في تراثها المعماري، وحلي النساء، ومطبخها، وأهازيجها، التراث الذي يتهافت الزوار لعيشه على أرض الواقع ولمشاهدته في متحف المدينة العريقة.

يذكر أن متحف المدينة يقع داخل قرية أثرية، بنيت قبل نحو 400 عام، لها أناقة تاريخية ومعمارية مذهلة من العصور القديمة.