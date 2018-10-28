ونشرت مصادر أنباء كندية مقاطع فيديو لغابات "ساكري كوير" في مقاطعة كيبيك، وهي تتحرك بما يشبه "التنفس"، على الرغم من كثافة الأشجار الضخمة التي تعلو أراضيها.

وظهرت أرضية الغابة وهي ترتفع وتنخفض، مثل طريقة تنفس الكائنات الحية، في لقطات "عجيبة" نشرتها وكالة الطقس الكندية.

وقال علماء إن ظاهرة "حركة أرضية الغابة" تحدث عادة عند تشبع الأرض بالمياه، مما يقلل من تماسك التربة.

ولاقت الصور التي التقطت الأسبوع الماضي بمقاطعة كيبيك تفاعلا كبيرا على وسائل التواصل الاجتماعي، وحصل المقطع الذي نشرته وكالة الطقس الكندية 3 ملايين مشاهدة حتى الآن.