والأرقام هي 8 و12 و13 و19 و27 وبالرقم باوربول 04. ولم يتم إعلان البطاقة الرابحة على الفور.

وهذا ثاني سحب يانصيب خلال أيام، بعدما توافقت بطاقة بيعت في كارولاينا الجنوبية مع الأرقام الستة المعلنة الثلاثاء ضمن جائزة "ميغا مليونز"، وهي جائزة اليانصيب الكبرى الأخرى في الولايات المتحدة، والتي بلغت قيمتها 1.537 مليار دولار ، وهي ثاني أعلى قيمة لجائزة في العالم.

ووفقا لإدارة جائزة اليانصيب، فإنه إذا فاز أحد في سحب جائزة "باوربول" السبت، فسيكون بإمكانه الاختيار بين الحصول على جائزة نقدية فورية بقيمة 428.6 مليون دولار، أو جائزة بقيمة 750 مليون دولار تُدفع على مدى 29 عاما.

وتباع بطاقات جائزة "باوربول" في 44 ولاية، بالإضافة إلى واشنطن العاصمة، وبويرتوريكو والجزر العذراء الأميركية.

واحتمالات توافق الأرقام الخمسة المعلنة، بالإضافة إلى الكرة الكبرى (باوربول)، هي واحد من كل 292 مليون مشترك.