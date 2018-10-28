وتداول نشطاء سعوديون على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر صاعقة مرعبة قالوا إنها من الدمام.

ودعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية، المواطنين والمقيمين بالمنطقة الشرقية إلى أخذ الحيطة والحذر نتيجة للتقلبات الجوية المؤثرة، مع توقعات باستمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، حسبما أوردت وكالة الأنباء السعودية.

وأهاب المتحدث الرسمي لمديرية للدفاع المدني بالمنطقة الشرقية المقدم عبدالهادي الشهراني بالجميع إلى إتخاذ كافة التدابير الوقائية أثناء هطول الأمطار والسيول، وعدم التهور والمخاطرة بعبور تجمعات المياه والمستنقعات المائية والأودية.

وأكد المقدم الشهراني أن مديرية الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية بكافة إداراتها اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية للاستعداد من خلال الخطط المعدّة لمواجهة أخطار الأمطار والسيول.