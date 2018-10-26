وللحصول على بيضة مقلية بطريقة مثالية، يقول خبير الطبخ، ريتشارد كورنيش، إن الحل هو اللجوء إلى ورق الفرن الذي يستخدم في الطهي.

ويتوجب على من يقلي البيض أن يضع قطعة من هذا الورق في مقلاة على حرارة معتدلة، وفق ما نقلت صحيفة "صن".

وعند وضع هذه القطعة من الورق، تُذاب قطعة من الزبدة ثم تسكب البيضة كي تُطبخ دون التصاق، لكن المهم في هذه العملية هو التمهل والحرص على الحرارة غير المرتفعة.

ولضمان بيضة مقلية على نحو جيد، يجدر بمن يطبخ أن يضع غطاءً فوق المقلاة لأن من شأن هذا أن يبقي الحرارة اللازمة ولا يبددها في الهواء.

ويرى خبير التغذية البريطاني، ريانون لامبيت، أن البيض يحتوي الكثير من العناصر المفيدة لجسم الإنسان مثل فيتامينات "إي" و"دي" و"بي 2" و"بي 12" واليود والأحماض الأمينية وملح حمض الفوليك.

وتوضح خدمة الصحة العمومية في بريطانيا، أن البيض يضم نسبة من الدهون المشبعة والكولسترول لكن مستوى هاتين المادتين في الجسم، لا يرتفع فقط بسبب ما نتناوله من بيض، بل يزيد من جراء أكل أطعمة أخرى.