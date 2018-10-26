وتعد السيول والفيضانات من بين أخطر مسببات الوفاة بين الكوارث الطبيعية في العالم، فضلا عن الخسائر المادية الفادحة التي تسببها للمناطق المنكوبة بها.

وتقدم الوكالة الأميركية الفيدرالية لإدارة الطوارئ عدة نصائح للتعامل مع السيول، منذ التكهنات بحدوثها مع تسارع سقوط الأمطار، إلى ما بعد انتهائها.

نصائح عامة:

- تجنب المباني الواقعة في مجاري السيول في حال اشتداد الأمطار.

- بناء الحواجز، مثل السدود أو الجدران السميكة لمنع مياه الفيضان من دخول المنزل.

- تزويد الجدران في الطوابق السفلية بمواد مضادة للمياه لتجنب تسرب الرطوبة إليها مما يشكل خطرا على المباني.

- الاستماع إلى وسائل الإعلام بشكل منتظم لا سيما مع بدء تسارع الأمطار.

إذا كانت السيول وشيكة:

- تحضير حقيبة بها الأغراض الشخصية المهمة وإضافة بعض الأدوية شائعة الاستخدام.

- إذا طلب منك مغادرة المنزل، افعل ذلك فورا.

- توجه إلى مناطق مرتفعة قدر الإمكان.

- إذا كان ممكنا، انقل الأشياء المهمة في البيت إلى الطوابق العليا.

- أغلق مفاتيح الكهرباء الرئيسية.

أثناء السيول:

- لا تتحرك وسط تيارات المياه حتى لو بدت غير عميقة، لأن السير في تيار يبلغ ارتفاع المياه به 15 سنتيمترا يمكن أن يطرحك أرضا.

- إذا تحتم عليك الحركة في الماء اختر الأماكن الخالية من التيارات، واستخدم عصا لجس العمق أمامك قبل أن تخطو.

- لا تقد السيارة في المناطق الغارقة، وإذا أحاطت المياه سيارتك اتركها واتجه إلى مناطق مرتفعة إذا كان ذلك متاحا.

- لا تلمس أي شيء له علاقة بالكهرباء بما في ذلك أعمدة الإنارة إن كنت مبللا.

بعد السيول:

- اطلع على وسائل الإعلام قدر الإمكان للتعرف على حدود الأزمة.

- تجنب المناطق الغارقة، حيث قد تكون المياه ملوثة بالوقود أو الزيوت أو مياه الصرف، كما أن ذلك قد يعرضك للصعق الكهربائي من الخطوط الأرضية.

- ابتعد عن خطوط الكهرباء حتى في المناطق الجافة.

- تجنب المباني المحاطة بالمياه.

- لا تعد إلى منزلك قبل أن تسمح السلطات بذلك.

- خزانات الصرف الصحي والبالوعات والحفر أماكن خطرة للغاية فلا تقترب منها.

- حاول تنظيف أو تعقيم أي شيء تعرض للبلل قبل استخدامه.