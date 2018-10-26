وأشارت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية إلى أن روبن (55 عاما) حظي بمكافأة بلغت 90 مليون دولار على 4 سنوات لدى رحيله عن "غوغل"، وأسس بعدها شركة "إسنشال" الخاصة به.

وكانت "غوغل" كشفت العام الماضي أن روبن كان متورطا في علاقة جنسية "إجبارية" مع إحدى الموظفات اللواتي تعملن تحت إدارته.

لكن الصحيفة قالت إن "غوغل" توصلت إلى هذه النتيجة بعد تحقيق داخلي، وأصدرت قرارا بإقالته دون الكشف عن ملابسات الإقالة، لكنها منحته مكافأة ضخمة وأصدرت بيانا يقول إن رحيله جاء بشكل ودي.

أما التهمة التي قادت روبن إلى الإقالة فكانت الضغط على الموظفة لإقامة علاقة جنسية معه في فندق عام 2013، بعد صداقة نشأت بينهما.

وفي عام 2014، قدمت الموظفة شكوى إلى إدارة الموارد البشرية في "غوغل"، فيما تم فتح تحقيق داخلي استمر أسابيع، توصل إلى أن مزاعم الموظفة "ذات مصداقية"، مما دفع الشركة للضغط على روبن للرحيل.

إلا أن متحدثا باسم المطور قال لشبكة "سي إن بي سي" الأميركية إن روبن "رحل بمحض إرادته"، ولم يتم إبلاغه في أي وقت بسوء السلوك في "غوغل"، نافيا أنه كان على علاقة بأحد أثناء فترة عمله بالشركة.

يشار إلى أن ثروة أندي روبن، الذي لقب بـ"أندرويد" قبل أن يصبح لقبه اسما لنظام التشغيل الشهير، تبلغ حاليا نحو 350 مليون دولار، حسب "نيويورك تايمز" التي نقلت ذلك عن دعوى قضائية مدنية أقامتها ضده زوجته السابقة.