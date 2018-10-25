وقالت وكالة الإعلام اللبنانية المركزية إن العاصفة الناجمة عن منخفض جوي مصدره البحر الأسود، قد تسببت في سقوط مطر غزير مع حبات بَرَد ذات حجم كبير غزت صورها مواقع التواصل الاجتماعي.



وأفادت الوكالة بوفاة أحد المواطنين (60 عاما) جراء إصابته بصعقة كهربائية جراء العاصفة في قرية المجادل في قضاء صور جنوبي لبنان.

وأسفر تساقط الكتل الثلجية التي شبهها البعض بالقذائف إلى تهشم نوافذ ووجهات زجاجية لبعض المباني والسيارات في مناطق متفرقة من العاصمة.

وأدت الرياح القوية التي وصلت سرعتها 80 كيلومترا إلى سقوط بعض الأشجار، ما سبب زحمة سير على بعض الطرقات.

ودعت القوى الأمنية السائقين إلى القيادة بحذر تجنبا لحوادث الانزلاق، مع تجمع برك من المياه في عدد من الطرقات الرئيسية.

وفيما يتوقع أن تستمر العاصفة حتى ظهر غد، توقعت مصلحة الأرصاد الجوية في إدارة الطيران المدني أن يكون الطقس الجمعة غائما مع انخفاض إضافي ملحوظ في درجات الحرارة.