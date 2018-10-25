وجاء الأمر عقب ساعات قليلة من شن ناشطين موالين للنظام السوري حملة على مواقع التواصل الاجتماعي تدعو إلى محاسبة صاحب المعمل، معتبرين أنّ ما حدث هو "جريمة وطنية"، واستغلال "لرموز الوطن" في أمور تجارية.



ونشرت تلك الحملات صوراً للجوارب، مرسوم عليها العلم السوري، وهي عائدة لشركة "توتي" التجارية في العاصمة دمشق، وفقا لموقع "حلب اليوم" الإلكتروني.

وجاء في ضبط المخالفة، أنّ صاحب المعمل، صنع 30 دزينة، من جوارب ولادية مرسوم عليها العلم، وأنه جرى تنظيم المخالفة لكون المنتحج مخالف للمادة 22 من القانون رقم 14 لعام 2015، والتي تنص على أنه "يحظر الإعلان أو الترويج لمنتجات تحمل رموزاً أو أشكالاً غير مطابقة لواقع المنتج أو المقلدة والتي من شأنها أن تؤدي إلى الخداع أو التضليل مهما كانت الوسيلة المستخدمة".