وكان أميت أغاروال يريد عبور مسار القطار إلى الجهة الثانية بدلا من استخدام جسر المشاة، دون أن يلحظ اقتراب القطار السريع منه.

لكن غريزة البقاء لديه دفعته للاستلقاء بين القضبان، ليمر القطار من فوقه دون أن يصاب بمكروه.

وأظهرت لقطات فيديو، أخذها أحد الأشخاص في محطة دولبور في مدينة راجستان في 18 أكتوبر الجاري، أغاروال وهو مستلقيا بين القضبان وواضعا يديه على وجهه.



وقال مسؤول بالسكك الحديدية إن أغارول أصيب بجروح طفيفة في الرأس عندما اصطدم بالأرض.

وأضاف:"أخذناه إلى المستشفى للحصول على الإسعافات الأولية، بينما تم استدعاء أفراد أسرته من أجل اصطحابه إلى البيت".