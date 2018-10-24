وتجاوزت مشاهدات أغنية "تعال"، والتي يغنيها 3 مغنين عراقيين، وهم علي جاسم، ومحمود التركي، ومصطفى العبدالله، حاجز الـ200 مليون مشاهدة على "يوتيوب" الأربعاء.

وعلى الرغم من بساطة فيديو كليب "تعال"، والذي يظهر فيه المغنين الثلاثة، وهم يتبادلون الأدوار في الغناء داخل استوديو تسجيل، إلا أنه لاقى شهرة واسعة في العالم العربي منذ نشره.

ويذكر، أن الفيديو تم نشره قبل 3 أشهر فقط، وانتشر بشكل كبير على وسائل التواصل الاجتماعي بالعالم العربي.

وظهرت فيديوهات كثيرة لأشخاص يغنون الأغنية بنفس طريقة المغنين الثلاثة، في موجة اجتاحت مواقع فيسبوك وإنستغرام.