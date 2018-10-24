وظهر في الفيديو دبور كبير، وهو يحاول النيل من صرصار مقلوب على ظهره، في صراع "طريف" شبهه الكثيرون بصراعات الحيوانات التي تظهر في برامج عالم الحيوان.

وبعد أن بدا أن الصرصار نجا بأعجوبة من ملاحقة الدبور، ظهر حيوان زاحف، يشبه السحالي، ليلتهم الصرصار والدبور بسرعة هائلة.

وأثار ظهور الحيوان الزاحف في نهاية الفيديو استغراب رواد وسائل التواصل الاجتماعي، الذين حرصوا على التنويه للمشاهدين بأن النهاية "تستحق الانتظار".

وقال أحد مستخدمي موقع تويتر: "لم أتوقع هذه النهاية. متأكد أنكم ستعيدون هذه اللقطة مرة أخرى".

وأضاف آخر ساخرا: "أتحدى أن تبث قناة ناشيونال جيوغرافيك مثل هذه اللقطة.. لا تفوتوا النهاية".

ونال الفيديو، إعجابا كبيرا، وتم تدوله على عدد من وسائل التواصل الاجتماعي.