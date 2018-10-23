وحين حضر الأمير محمد بن سلمان إلى المؤتمر تهافت العشرات لالتقاط صور "سيلفي" مع ولي العهد السعودي.

وأظهر الفيديو ولي العهد السعودي وهو يضبط كاميرا الهاتف لأحد الحضور من أجل التقاط الصورة السيلفي معه.

وأحاط عشرات الحضور بالأمير محمد بن سلمان خلال التقاط الصورة، وسط عاصفة من طلبات السيلفي أثناء وجوده في قاعة المؤتمر.

وحضر ولي العهد جلسة من المؤتمر، حيث وصل رفقة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والأمير الوليد بن طلال.

وقال الأمير محمد بن سلمان إنه راض عن المؤتمر خلال تفقده لمقر انعقاده، وأفادت "رويترز" بأنه قال للصحفيين: "عظيم، مزيد من الناس ومزيد من المال".

وانطلقت في الرياض، الثلاثاء، أعمال مبادرة مستقبل الاستثمار في عامها الثاني، التي ينظمها صندوق الاستثمارات العامة الذراع الاستثماري للمملكة، وتشتمل على أكثر من 35 جلسة حوارية.