وأقامت عدد من المواقع المختصة بشؤون السيارات استفتاءات لجمهورها عبر السنين، لتحديد السيارات الأبشع من ناحية الشكل، وهنا أبرزها:



فيات مالتيبلا

الشركة الإيطالية فيات لطالما عرفت بجمالية التصاميم، ولكن هذا لم ينعكس على سيارتها "مالتيبلا" التي أطلقتها في التسعينات. فهذه السيارة الغريبة حازت على لقب" الأقبح عبر التاريخ" على موقع "كار ثروتل" مؤخرا.

نيسان كيوب

سيارة بشكل "مكعب" غريب نالت حصتها من الانتقادات والاستهزاء.

كرايزلر بي تي كروزر

هذا الطراز "القبيح" من سيارات كرايزلر لقب "بسيارة الحانوتي" بسبب شكلها الغريب، ولكن يرغم بشاعة هذا الطراز، واجه نجاحا لا بأس به في سوق السيارات.

فورد توروس

عملاق السيارات الأميركية فورد أصدرت سيارة سيدان اسمتها توروس عام 2001، ورغم نجاحها النسبي في سوق أميركا الشمالية، إلا أنها واجهت انتقادات كثيرا لمظهرها السيء.

بونتياك أزتيك

سيارة الدفع الرباعي من بونتياك دخلت قوائم كثيرة لأبشع السيارات، وتشتهر السيارة بمؤخرتها قبيحة الشكل.

نيسان جوك

اختارت مجلات مختصة بالسيارات نيسان جوك "السيارة الأقبح في العام" في آخر سنوات، حتى توقفت نيسان عن صناعتها مؤخرا.

لادا ريفا

تمتلك سيارة لادا الروسية الشهيرة بتاريخ طويل بالثمانينات، ولكن عراقتها وصلابتها لم تمنعها من دخول قائمة "الأقبح".