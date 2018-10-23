وفي المؤتمر، الذي أقيم مساء الاثنين قبل اللقاء المرتقب مساء الثلاثاء، ارتدى رونالدو ساعة فاخرة مرصعة بالألماس، قالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن سعرها يقدر بنحو 1.5 مليون دولار.

ويبدو أن رونالدو كان حريصا على استخدام يده اليسرى خلال المؤتمر لإظهار ساعته الثمينة، التي جذبت عدسات المصورين وانتشرت صورها في وسائل الإعلام.

وقال خبير المجوهرات البريطاني، جوزيف فروست، إن الساعة التي ارتداها رونالدو من ماركة "فرانك مولر"، واصفا إياها بالنادرة.

وأضاف فروست: "رونالدو عاشق لهذه العلامة وشوهد يرتدي ساعات فرانك مولر سابقا".

ويعشق مهاجم ريال مدريد الإسباني السابق اقتناء الأكسسوارات الثمينة، وشوهد من قبل يرتدي ساعة "جاكوب آند كو" قيمتها تقترب من الـ130 ألف دولار، قبل أن يصبح وجها للعلامة التجارية عام 2013.