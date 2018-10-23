وتجرد النائب المحافظ مايكل فابريكانت، البالغ من العمر 68 عاما، من كل ملابسه قبل أن يقود دراجة هوائية في "جولة خيرية" ضمن دائرته الانتخابية، وخلال مقطع مصور، حث فابريكانت متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي أن يحذوا حذه في ذلك، واصفا ما قام به بأنه عمل رائع للغاية.



وبحسب موقع "سكاي نيوز"، قال النائب المثير للجدل: "ان قيادة الدراجة عاريا يمنح المرء مزيدا من الصحة والشعور بالحرية"، موضحا أنه سيقوم خلال جولته باكتشاف مناطق لم يزرها من قبل.



وأردف: " أعتقد أنني أستطيع القول بأن ليس هناك ما هو أكثر روعة من أن يجري تصويرك عاريا في صباح معنش بارد دون أن تكون مقيدا بأية ثياب".



لكن الكثير من متابعيه على مواقع التواصل انتقدو ما قام به فابريكانت، معبرين عن سعادتهم بقيامه بتنظيف معقد الدراجة بعد الجولة، فيما كتب أحدهم ساخر: "هل يمكننا التبرع حتى لا تظهر عاريا مرة أخرى".



وجاء الانتقاد أيضا من شريكه الجنسي، الذي عبر عن استيائه من قيام صديقه بوضع شعر مستعار أصفر على رأسه، فرد عليه فربريكانت: "اعتقد أنه من الوقاحة ذكر هذا الأمر".