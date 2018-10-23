وبحسب موقع سكاي نيوز فقد تسببت أجهزة التنظيف التي تدعى Flushmate II 501-B في حدوث أضرار في الممتلكات تقدر بحوالي 710 ألف دولار.

كما تسببت الانفجارات في وقوع أكثر من عشرين جريحا، بما في ذلك إصابة أحد الأشخاص في القدم، استدعت التدخل الجراحي.

وقامت الشركة بإعادة أكثر من مليون نظام لتنظيف المراحيض في الولايات المتحدة بعد أن تسببت بإحداث سلسلة انفجارات في خزانات التنظيف مما أسفر عن وقوع عشرات الجرحى.

وتم شراء حوالي 1.4 مليون من أنظمة تنظيف الحمامات في الولايات المتحدة كما بيعت أكثر من 17 ألف قطعة أخرى في كندا في الفترة من سبتمبر 1996 إلى ديسمبر 2015.

وطلبت لجنة سلامة المنتجات الاستهلاكية في الولايات المتحدة من المالكين التوقف عن استخدام أنظمة تنظيف الحمامات المتدفقة على الفور.